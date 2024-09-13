"Известия": на негосударственную пенсию в РФ перевели почти 100 млрд

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Добровольные вложения в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) составили 94,2 миллиарда рублей с января по июнь этого года. Это в полтора раза больше, чем было вложено в аналогичный период прошлого года, сообщает газета "Известия" со ссылкой на подсчеты "СберНПФ" по данным Центробанка.

Отмечается, что подобный прирост является рекордным как минимум с 2018 года, когда начали публиковать эту статистику. По данным ЦБ, во все исследуемые годы фиксировалось снижение взносов, кроме 2021 года.

В пенсионных фондах динамику переводов связали с запуском программы долгосрочных сбережений (ПДС). Благодаря ей граждане впервые могут самостоятельно распоряжаться накопленной пенсией.

Средний чек участника программы составляет порядка 37 тысяч рублей, сообщил исполняющий обязанности гендиректора "ВТБ Пенсионный фонд" Андрей Осипов. Ожидается, что интерес к ПДС будет расти, учитывая продление срока государственного софинансирования с 3 до 10 лет.

Еще одной причиной рекордных вложений в НПФ эксперты называют увеличение реальных доходов населения вследствие повышения зарплат на дефицитном рынке труда.

В июне Владимир Путин предложил увеличить сроки софинансирования в программе долгосрочных сбережений россиян с 3 до 10 лет.

Минфин РФ также планирует разработать проект корпоративного пенсионного обеспечения с максимальным охватом для разных категорий работников.

Концепция станет отдельными видом добровольного пенсионного обеспечения. Программа предполагает освобождение работодателей от уплаты налога на прибыль с тех средств, которые будут направляться на программу долгосрочных сбережений.