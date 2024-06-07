Путин предложил продлить до 10 лет софинансирование накоплений граждан

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Владимир Путин предложил увеличить сроки софинансирования в программе долгосрочных сбережений россиян с 3 до 10 лет. Об этом президент заявил в рамках пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Президент РФ напомнил, что с 1 января текущего года была запущена специальная программа поддержки добровольных долгосрочных накоплений. Теперь они застрахованы и софинансируются государством, уточнил российский лидер.

"На них можно также получить налоговый вычет. Программа стартовала недавно и пока отстает от целевых показателей", – сказал глава государства.

В связи с этим Путин призвал донастроить программу.

В марте этого года Путин утвердил проект о введении налогового вычета по НДФЛ на долгосрочные сбережения россиян. Он предполагает налоговые вычеты по НДФЛ на сумму уплаченных пенсионных взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения при выплате негосударственной пенсии не ранее достижения ее получателем пенсионного возраста.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор предложил депутатам Госдумы рассмотреть инициативу, при которой лимит страхового возмещения по вкладам от трех лет будет повышен до 2 миллионов рублей. Она отметила, что подобная инициатива соответствует поручению президента РФ, которое он озвучил во время послания Федеральному собранию.

