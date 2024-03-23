Путин подписал закон о налоговых вычетах на долгосрочные сбережения россиян

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Владимир Путин утвердил проект о введении налогового вычета по НДФЛ на долгосрочные сбережения россиян. Соответствующая инициатива опубликована на портале правовой информации.

Проект предполагает налоговые вычеты по НДФЛ на сумму уплаченных пенсионных взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения при выплате негосударственной пенсии не ранее достижения ее получателем пенсионного возраста.

Кроме того, подобный вычет вводится на сумму уплаченных взносов по договорам долгосрочных сбережений, заключенных с негосударственным пенсионным фондом, а также на средства, внесенных налогоплательщиком на его индивидуальный инвестиционный счет, который был открыт с 1 января 2024 года.

Размер налогового вычета будет составлять не более 400 тысяч рублей в год, следует из документа.

19 марта инициативу утвердили депутаты Госдумы. Согласно нововведению, получить налоговые вычеты можно будет, если гражданин начал получать негосударственную пенсию или если договор сбережений или счета ИИС действует как минимум 10 лет.

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