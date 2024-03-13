Песков рассказал, что ГД и кабмин разработают прогрессивное налогообложение в РФ

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Основные направления прогрессивного налогообложения разработают Госдума и правительство России. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Президент говорил о справедливости, о справедливости налогообложения. И речь шла о том, что основные модальности и технологии для этого, целесообразные для нынешнего момента, должны предложить именно наши народные избранники из Госдумы, а также кабинет (министров. – Прим. ред.)", – указал он.

С его слов, для Владимира Путина основной принцип справедливости налоговых изменений состоит в том, что те, кто зарабатывает меньше, должны платить меньше, а более обеспеченные должны платить больше.

Ранее лидер РФ сказал, что в стране может появиться прогрессивная система налогообложения. Он считает, что граждане спокойно примут это изменение, учитывая, что для многодетных семей снизится налоговое бремя. Также со стороны бизнеса, продолжил глава государства, есть запрос на стабильную систему налогообложения.

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