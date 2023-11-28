Развитие РФ должно заключаться в достойной оплате труда – Путин

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Развитие России должно заключаться в достойной оплате труда учителей, врачей и талантливых специалистов. Об этом заявил Владимир Путин, выступая по видеосвязи на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС).

В своей речи он отметил, что суверенная российская экономика должна быть основана на принципах справедливости. Однако она не должна скатываться к "уравниловке".

По его словам, суверенное развитие страны, экономики, бизнеса и соцсферы должно нести россиянам благополучие, а значит, быть справедливым. А справедливость, продолжил он, – это достойные условия жизни, квалификационная, высокооплачиваемая работа, а также общественный престиж труда рабочего, инженера, врача, художника и каждого добросовестного специалиста. Кроме того, важно предоставлять равные и широкие возможности для учебы, жизненного старта и саморазвития молодежи, указал Путин.

Кроме того, сказал Путин, страна должна формировать целостную систему просвещения, которая объединяет разные направления. Российские образовательные учреждения должны быть открытыми и современными, нужна система образования, в которой гармонично будут дополнять друг друга семья, учеба, национальная культура, работа детских, молодежных, спортивных и военно-партиотических организаций, добавил президент.

На данный момент он считает, что западные страны фактически отменяют классическое гуманитарное образование. По его мнению, они заменяют его "гендерными" и другими лженауками.

"В результате примитивными становятся и культура, и образование. Многие классические предметы просто выбрасываются из западных учебных форматов, заменяются какими-то "гендерными" или тому подобными науками, лженауками", – сказал он.

Затронув тему культуры, президент указал на то, что России в этом направлении нужно добиться прорыва, а для этого можно использовать опыт прошлых поколений.

"Нам нужен настоящий прорыв в культурной жизни. И нам здесь есть чему поучиться у наших предков, которые и в традиционном, и, кстати, в авангардном искусстве задавали образцы", – заявил Путин.

Ранее российский лидер указал на то, что Запад хочет расчленить и разграбить Россию под предлогом "деколонизации". Он уверен, что Западу не нужна такая большая и многонациональная страна как Россия, ведь в логику "западных расистов и колонизаторов" не вписывается многообразие и единство культур, традиций и народов страны.

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