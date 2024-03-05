Власти начали прорабатывать повышение НДФЛ – СМИ

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Владимир Путин в послании к Федеральному собранию предложил распределить налоговое бремя "более справедливо", в российском кабмине уже началась работа над фискальными мерами. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на близкий к правительству источник, а также собеседника, который знаком с подготовкой поправок в Налоговый кодекс.

По информации собеседников издания, министерство финансов ведет данную работу с конца 2023 года, а предлагаемые изменения можно разбить на несколько групп. Первая связана с работой над системой НДФЛ. В частности, речь идет о введении дополнительных ставок в прогрессивной шкале подоходного налога.

В материале уточнили, что сейчас нет готового решения, как именно усовершенствовать НДФЛ, но снижение начальной ставки в 13% среди рассматриваемых вариантов отсутствует. Источники объяснили, что имеется в виду повышение данного сбора, но конкретную величину не назвали.

Второй блок изменений – это налоговые льготы, сказано в сообщении. Как по НДФЛ – их смогут получить граждане с более низкими доходами, – так и по налогу на прибыль – компании смогут претендовать на них, если осуществляют капвложения.

Президент поручил модернизировать налоговую систему и зафиксировать ее в новом виде до 2030 года. Путин также поручил устранить лазейки для ухода от налогов или их занижения.

Кроме того, во время оглашения послания Федеральному собранию глава РФ заявил, что некрупный бизнес сможет раз в пять лет брать кредитные каникулы на полгода. Кредитная история при этом ухудшаться не будет, подчеркивал он.

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