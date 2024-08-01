ЦБ обязал банки информировать клиентов об условиях договора долгосрочных сбережений

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Банк России опубликовал указание для кредитных организаций, в соответствии с которым банки, действующие в роли агентов негосударственных пенсионных фондов, должны будут предоставлять клиенту ключевой информационный документ (КИД) об условиях и рисках договора долгосрочных сбережений.

КИД должен будет предоставить клиенту полную информацию о возможности перевода в эту программу имеющихся у него пенсионных накоплений путем единовременного взноса, уточняется в телеграм-канале регулятора.

Также в документ будут включаться данные о государственной поддержке взносов по программе. Кроме того, он должен содержать информацию о порядке и условиях выплаты выкупной суммы по договору.

Так, кредитные организации должны будут прописывать в КИД, что будет происходить, если человек решит снять со счета всю сумму или ее часть, но при этом не станет расторгать договор.

Также в обязанности банка будет входить предупреждение клиента о том, что договор долгосрочных сбережений не относится к числу банковских вкладов.

"Банк должен будет ознакомить клиента с КИД и получить у него подпись, подтверждающую это, до того как человеку предоставят все другие документы по договору. Планируется, что указание вступит в силу 1 апреля 2025 года", – резюмировали представители ЦБ.

Между тем в России начал действовать новый механизм возврата банками украденных мошенниками средств, соответствующий закон вступил в силу 25 июля. Теперь кредитные организации обязаны вернуть утерянные деньги в течение 30 дней после того, как получат от клиента заявление об их пропаже.

