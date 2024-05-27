Минфин РФ планирует ввести квазидобровольные корпоративные пенсии

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Минфин РФ в среднесрочной перспективе планирует разработать проект корпоративного пенсионного обеспечения с максимальным охватом для разных категорий работников. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на начальника отдела регулирования Негосударственных пенсионных фондов (НПФ) ведомства Наталию Каменскую.

Концепция станет отдельными видом добровольного пенсионного обеспечения, рассказала она во время презентации проекта на конференции Investfunds Forum XV.

По словам Каменской, программа предполагает освобождение работодателей от уплаты налога на прибыль с тех средств, которые будут направляться на программу долгосрочных сбережений (ПДС). Эта норма уже сейчас действует для предприятий, в которых есть свои корпоративные пенсионные программы.

Ранее стало известно, что пенсионеры, которым в мае исполнилось 80 лет, получат повышенные выплаты в два раза в июне этого года. В Социальном фонде России уточнили, что в 2024 году размер фиксированной выплаты к пенсии без повышения составляет 8 134,88 рубля, после 80 лет он повышается до 16 269,76 рубля. Кроме того, для ее выплаты не нужно подавать заявление.