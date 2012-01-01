Эксперт Виноградов сообщил о двойной индексации пенсий с 2025 года

В России со следующего года изменится порядок индексации страховой пенсии для неработающих граждан. Об этом рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. Сегодня перерасчет выплат для соответствующей категории происходит один раз с 1 января. Однако в будущем процедуру начнут проводить дважды в год. Рассказываем подробности и выясняем, как это повлияет на жизнь пенсионеров.



Два раза в год

Индексация пенсионных выплат россиянам должна происходить не реже раза в год. Эта социальная гарантия закреплена в Конституции РФ. Вместе с тем российские власти имеют право устраивать дополнительные индексации. Также менять сроки их проведения, сообщил агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

По его словам, двухшаговая индексация страховых пенсий происходила до 2019 года. Однако затем из-за реформ перерасчет начали делать единожды – с 1 января. Например, в этом году выплаты неработающим пенсионерам проиндексировали сразу на 7,5%.





Вадим Виноградов декан факультета права НИУ ВШЭ Социальный фонд вновь возвращается к двухшаговой индексации страховых пенсий неработающим пенсионерам: с 1 февраля по инфляции за предыдущий год и по ее окончательной корректировке с 1 апреля. Индексация социальных пенсий пройдет в привычные сроки – с 1 апреля будущего года.

Ранее сообщалось, что в 2025 году страховые пенсии неработающих россиян планируется проиндексировать на 4,5% и на 2,2%. В свою очередь, в 2026-м – на 4% и на 2,3%. Таким образом, через два года размер страховой пенсии может увеличиться до 25 590 рублей.



На процент реальной инфляции

Благодаря изменениям страховые пенсии неработающих пенсионеров будут индексироваться по реальному, а не прогнозному значению инфляции. Об этом Москве 24 рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Обычно с 1 января повышение пенсий производилось по прогнозному значению инфляции. Но с 1 февраля 2025 года повышение будет уже на процент реальной инфляции, поскольку именно в январе подводятся итоги за весь прошедший год.

С 1 апреля пенсии будут повышать на процент доходов от инвестиционного портфеля Социального фонда, продолжает депутат.

"Новый график обеспечит открытость бюджетной политики и прозрачность информации о результатах работы вложений по инвестиционному портфелю пенсионных денег", – пояснила она.

Парламентарий выразила надежду, что двухшаговая индексация будет способствовать более быстрому росту пенсий граждан. "Мы очень рассчитываем, что все будет направлено на улучшение качества жизни неработающих пенсионеров", – заключила она.

Ранее сообщалось, что в 2025 году прожиточный минимум может вырасти до 17 733 рублей на душу населения. Соответствующее изменение предложили в Минтруде РФ.

