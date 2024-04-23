Экономист Щербаченко назвал 7 способов увеличения будущей пенсии

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Увеличить размер будущей пенсии можно семью способами. Об этом в беседе с "Лентой.ру" сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Претендовать на страховую пенсию по старости можно, имея страховой стаж от 15 лет и минимум 28,2 индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), а с 2025 года – от 30 ИПК.

В первую очередь, отметил Щербаченко, для получения достойной пенсии следует работать только официально. Увеличить последующие выплаты можно путем покупки стажа и пенсионных баллов. Это могут сделать неработающие, работающие за границей, самозанятые, ИП, адвокаты, арбитражные управляющие и нотариусы, ведущие частную практику.

"Неработающий трудоспособный гражданин может оформить уход за лицом с инвалидностью первой группы, за ребенком с инвалидностью или человеком в возрасте от 80 лет и за каждый полный год ухода получать 1,8 ИПК", – рассказал Щербаченко о третьем способе.

Четвертым вариантом является вложение пенсионных накоплений в материнский капитал, пятым – позднее обращение за пенсией. Если обратиться за пенсией позже пенсионного возраста, ее размер будет больше.

Шестой способ доступен зарегистрированным в Москве. Минимальная пенсия для прописанных в столице составляет 16 964 рубля.

В качестве еще одной меры эксперт назвал самостоятельные накопления на старость. По его словам, граждане уже сейчас могут копить средства, открыть инвестиционный или брокерский счет, приобрести и сдавать в аренду недвижимость и найти другие способы заработка.

Ранее стало известно, что в 2024 году приобрести год стажа для пенсии и 1,037 пенсионного балла можно за 50 758,88 рубля. При этом официально трудоустроенные могут приобрести только недостающие баллы, а получить и стаж, и баллы могут те, за кого работодатель не отчисляет взносы в Социальный фонд РФ (СФР).

