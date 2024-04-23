Экономист Швец рассказала, за сколько в 2024 году можно купить год стажа для пенсии

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Стоимость одного года трудового стажа для пенсии и 1,037 пенсионного балла можно приобрести в 2024 году за 50 758,88 рубля. Об этом рассказала кандидат экономических наук, доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управления человеческими ресурсами" РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец, передает "Газета.ру".

"Если гражданину не хватает пенсионных баллов или стажа, он может заключить договор с Социальным фондом России (СФР) и приобрести недостающий стаж и (или) баллы. У граждан могут быть разные ситуации. Официально трудоустроенные могут приобрести только недостающие баллы, а получить и стаж, и баллы могут те, за кого работодатель не отчисляет взносы в СФР", – пояснила экономист.

По ее словам, приобретать следует заранее, поскольку СФР засчитает стаж и баллы только на следующий год. Однако, если работающему гражданину не хватает одного или двух баллов, их проще доработать и оформить пенсию. Если же речь идет о больших периодах, то стоит посчитать, что выгоднее, отметила Иванова-Швец.

Ранее стало известно, что льготы для предпенсионеров в 2024 году получат мужчины 1964 года рождения и женщины 1969 года рождения. Предпенсионерам ежегодно полагается два оплачиваемых выходных дня для диспансеризации с сохранением заработка. Предпенсионерами считаются граждане, которым осталось пять и менее лет до выхода на пенсию.

