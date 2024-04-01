Россиянам назвали причины отказа в пенсии

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Гражданину РФ может быть отказано в получении страховой пенсии, если его страховой стаж меньше 15 лет, сообщает News.ru со ссылкой на юриста Илью Русяева.

Помимо этого, по словам эксперта, еще одной причиной может стать нехватка пенсионных баллов, которые зависят от размера официальной зарплаты.

При этом юрист заметил, что низкий "белый" доход или нестабильная занятость существенно снижают возможность накопить требуемое количество баллов.

Вызвать трудности также может предоставление недостоверных сведений или поддельных документов в Социальный фонд РФ, уточнил Русаев. Он уточнил, что для получения денежной выплаты необходимо выполнение нескольких ключевых условий, одними из которых является достижение установленного пенсионного возраста. В 2024 году для женщин это 58 лет, а для мужчин – 63 года.

"Если хотя бы одно из этих условий не выполняется, гражданину может быть отказано в назначении страховой пенсии по старости", – заверил эксперт.

Русаев добавил, что правительство предоставило возможность восполнить нехватку стажа и баллов путем уплаты добровольных страховых взносов в Соцфонд. Однако докупить можно не более половины требуемого стажа, уточнил юрист.

Член комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что за 2023 год граждане могли докупить не больше 8,12 пенсионного балла за 340 тысяч рублей. Она согласилась, что это внушительная сумма для внесения единовременно. Но если людям не хватает пенсионных баллов, то помочь им может родственник, докупив их, чтобы пенсионер вышел на пенсию в установленный срок.