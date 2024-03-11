Прабабушки-опекуны в РФ будут получать надбавку к пенсии

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Владимир Путин подписал закон, который устанавливает, что прабабушки и прадедушки, опекающие нетрудоспособных правнуков, будут получать повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по инвалидности или по старости. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Надбавку получат прадедушки и прабабушки, на иждивении которых находятся правнуки до 18 лет, совершеннолетние выпускники школ (до начала следующего учебного года), обучающиеся по очной форме, в том числе за рубежом.

В последнем случае правнуки считаются нетрудоспособными до конца обучения (но не дольше чем до достижения ими 23 лет), указано в законе. Если же правнуки до 18 лет стали инвалидами, то ограничений по возрасту нет. Все перечисленные случаи касаются лиц без трудоспособных родителей.

Между тем пенсия неработающих пенсионеров вырастет на 7,5% в этом году. Сумма страховой части увеличится на 1 572 рубля, после перерасчета средний размер выплат для неработающих пенсионеров составит 22 605 рублей.

Ранее председатель Союза пенсионеров РФ Валерий Рязанский поддержал предложение о необходимости предоставления дополнительного отпуска россиянам при рождении внуков. По его мнению, такая идея пойдет на пользу семьям.

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