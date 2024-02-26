Пенсионные выплаты некоторых россиян весной вырастут на 7,5%

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Пенсия неработающих пенсионеров вырастет на 7,5% в этом году. Соответствующий закон в ноябре прошлого года подписал Владимир Путин. Об этом сообщает газета "Известия".

Сумма страховой части вырастет на 1 572 рубля в этом году. После перерасчета средний размер выплат для неработающих пенсионеров составит 22 605 рублей. Средний размер страховой пенсии по старости, в свою очередь, увеличится на 1 631 рубль, до 23 449 рублей. Помимо этого, с 1 января была увеличена фиксированная надбавка к страховой пенсии на 7,5%, с 7 567,3 до 8 134,9 рубля.

В материале объяснили, что ежегодно в РФ происходит индексация денежных выплат, чтобы учесть прогнозируемый рост цен на товары, продукты и услуги. Процесс проходит поэтапно.

По данным СМИ, повышение пенсий затронет свыше 32,6 миллиона неработающих пожилых граждан, в том числе военных пенсионеров. Перерасчет выплат производится автоматически.

Помимо этого, в марте тем, кому в феврале исполнилось 80 лет, начислят двойную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости – 16 269,76 рубля. Инвалиды I группы также получат увеличенную в два раза фиксированную выплату к страховой пенсии по инвалидности.

Ранее Госдума одобрила законопроект, подготовленный депутатами и сенаторами фракции "Единая Россия", об увеличении фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и по инвалидности прабабушкам и прадедушкам, у которых под опекой находятся правнуки.

До этого Путин сообщил, что свыше 40 социальных выплат были проиндексированы с 1 февраля на 7,4%. По словам президента РФ, процесс индексации затронул уже более 20 миллионов человек.

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