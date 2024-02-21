Госдума приняла закон о прибавке к пенсиям опекунам правнуков

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Госдума одобрила законопроект, подготовленный депутатами и сенаторами фракции "Единая Россия", об увеличении фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и по инвалидности прабабушкам и прадедушкам, у которых под опекой находятся правнуки. Об этом сказано на сайте ГД.

Поправки внесут в закон "О страховых пенсиях". В рамках изменений граждане, которые содержат правнуков до 18 лет (или если студент учится очной в университете, то до 23 лет) или правнуков-инвалидов, получат повышенные фиксированные выплаты к страховой пенсии.

Повышение определяется в сумме, равной одной трети фиксированной выплаты, то есть примерно 2 638 рублей на ребенка, уточнила соавтор инициативы, первый зампред комитета ГД по экономполитике Надежда Школкина.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что на сегодняшний день семьи с более чем 10 миллионами детей получают ежемесячные социальные выплаты от государства. Она напомнила, что Владимир Путин поручил усовершенствовать условия и продлить действие программ поддержки российских семей.



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