Депутат Госдумы рассказала о мерах поддержки семей в РФ

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На сегодняшний день семьи с более чем 10 миллионами детей получают ежемесячные социальные выплаты от государства. Об этом сообщает RT со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб.

Она напомнила, что Владимир Путин поручил усовершенствовать условия и продлить действие программ поддержки российских семей.

"До конца I квартала, согласно плану проведения Года семьи в России, правительство подготовит предложения по дальнейшей реализации программ", – подчеркнула парламентарий.

Также, по словам депутата, план предусматривает поддержку репродуктивного здоровья молодежи, развития института семьи, изучения лучших практик поддержки студенческих семей и семей в трудовых коллективах.

"В бюджет на ближайшие три года также заложены средства на выплату материнского семейного капитала почти на 4 миллионов детей", – добавила Бессараб.

15 февраля Владимир Путин заявил о продлении программы "Молодая семья" после 2025 года. Он назвал безусловным приоритетом поддержку молодых семей, особенно тех, в которых есть дети.

Ранее Путин сообщал, что власти РФ удерживают льготную ставку по ипотеке для молодых семей в размере 6% вне зависимости от увеличения ключевой ставки ЦБ. По словам главы Минфина России Антона Силуанова, расходы для субсидирования льготной ипотеки увеличились вдвое.

Кабмин продлил программу семейной ипотеки до июля 2024 года