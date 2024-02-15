Программа "Молодая семья" будет продлена после 2025 года – Путин

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Программа "Молодая семья" пользуется поддержкой государства, она будет продлена после 2025 года. Об этом заявил Владимир Путин во время общения с рабочими "Уралвагонзавода".

Он назвал безусловным приоритетом поддержку молодых семей, особенно тех, в которых есть дети.

"Сохраним эту программу, уже деньги предусмотрены и на этот год, и на 2025 год", – добавил российский президент и подчеркнул, что она будет продлена за горизонт трехлетнего бюджетирования.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сказал, что в стране продлят программу "Семейная ипотека" и поддержат выдачу жилья на Дальнем Востоке и в новых регионах.

До этого Путин сообщал, что власти РФ удерживают льготную ставку по ипотеке для молодых семей в размере 6% вне зависимости от увеличения ключевой ставки ЦБ. По словам главы Минфина России Антона Силуанова, расходы для субсидирования льготной ипотеки увеличились вдвое.

Кабмин продлил программу семейной ипотеки до июля 2024 года