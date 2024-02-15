15 февраля, 18:57Общество
Программа "Молодая семья" будет продлена после 2025 года – Путин
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Программа "Молодая семья" пользуется поддержкой государства, она будет продлена после 2025 года. Об этом заявил Владимир Путин во время общения с рабочими "Уралвагонзавода".
Он назвал безусловным приоритетом поддержку молодых семей, особенно тех, в которых есть дети.
"Сохраним эту программу, уже деньги предусмотрены и на этот год, и на 2025 год", – добавил российский президент и подчеркнул, что она будет продлена за горизонт трехлетнего бюджетирования.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сказал, что в стране продлят программу "Семейная ипотека" и поддержат выдачу жилья на Дальнем Востоке и в новых регионах.
До этого Путин сообщал, что власти РФ удерживают льготную ставку по ипотеке для молодых семей в размере 6% вне зависимости от увеличения ключевой ставки ЦБ. По словам главы Минфина России Антона Силуанова, расходы для субсидирования льготной ипотеки увеличились вдвое.
Кабмин продлил программу семейной ипотеки до июля 2024 года
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