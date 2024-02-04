Хуснуллин заявил, что в России продлят семейную ипотеку

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В России продлят программу "Семейная ипотека", а также поддержат выдачу ипотеки на Дальнем Востоке и в новых регионах. Об этом вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал во время деловой программы тематического дня "Инфраструктура и среда для жизни" на форуме "Россия" на ВДНХ.

"У нас есть задача определиться с ипотекой – как она будет дальше работать. Мы точно видим, что будет семейная ипотека. Мы будем поддерживать ипотеку в регионах – на Дальнем Востоке, в новых регионах РФ", – цитирует его ТАСС.

Ранее Владимир Путин сообщил, что российские власти удерживают льготную ставку по ипотеке для молодых семей в размере 6%, несмотря на увеличение Центробанком ключевой ставки. Траты для субсидирования льготной ипотеки увеличились в два раза, рассказал президенту глава Минфина РФ Антон Силуанов.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков полностью поддержал решение о продлении семейной ипотеки в государстве. По его словам, у многодетных семей должна быть возможность покупать квартиры с большим количеством комнат.

Путин заявил о необходимости продлить программу льготной семейной ипотеки в РФ