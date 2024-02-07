Путин заявил, что индексация соцвыплат с 1 февраля коснулась уже 20 млн россиян

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Свыше 40 социальных выплат были проиндексированы с 1 февраля на 7,4%. Об этом Владимир Путин заявил на совещании с членами кабмина РФ, передает ТАСС.

По словам президента РФ, процесс индексации затронул уже более 20 миллионов человек. Также глава государства сообщил, что с 1 января произошло повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5% – до 19 242 рублей.

Кроме того, на 7,5% было проиндексировано пособие для семей с детьми и беременных, а также страховая пенсия у 31 миллиона неработающих пенсионеров.

"Материнский капитал на первого ребенка теперь стал 630 тысяч рублей, а на второго ребенка – 833 тысяч рублей", – заключил глава государства.

Ранее депутаты от партии ЛДПР занялись разработкой законопроекта, по которому пенсия работников оборонных предприятий будет увеличена. На данный момент рассматриваются несколько вариантов: один из них предполагает допвыплату каждый месяц в зависимости от стажа, а другой – связан с введением повышающего коэффициента при начислении пенсионных баллов.



Социальные выплаты проиндексируют на 7,4% с 1 февраля