В России поддержали идею ввести дополнительный отпуск в случае рождения внуков

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Председатель Союза пенсионеров РФ Валерий Рязанский поддержал предложение о необходимости предоставления дополнительного отпуска россиянам при рождении внуков, так как такая идея пойдет на пользу семьям. Об этом сообщает RT.

"Если взрослые люди вспомнят рождение своих первых детей и какую роль играли в этот момент для них бабушки и дедушки, то они, безусловно, согласятся с такой мерой поддержки. Ради будущих здоровых детей, ради будущего поколения, может быть, пойдут законодатели на эту поддержку", – отметил глава союза.

Однако, по его словам, для введения этой поддержки понадобятся дополнительные средства, поэтому данную меру необходимо сперва оценить с точки зрения имеющихся ресурсов. При этом, как он утверждает, каждое подобное предложение, нацеленное на укрепление здоровья детей, необходимо поддерживать.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила ввести в Трудовой кодекс норму о пятидневном отпуске без сохранения зарплаты для работающих россиян по случаю рождения внуков. Свое обращение она направила в адрес главы Минтруда РФ Антона Котякова. По ее словам, после рождения ребенка родителям нужно время для адаптации и в этот период им критически важна поддержка и помощь близких.

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