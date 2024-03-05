В ГД рассказали, что можно сделать в случае нехватки стажа для пенсии

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Люди, которым не хватает трудового стажа и пенсионных баллов для пенсии, могут их докупить, однако приобрести можно не больше половины стажа. Об этом в беседе с "Газетой.ру" сообщила член комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она уточнила, что пенсионные баллы можно докупить, но не все. Приобрести их разрешается, если человеку не хватает 1–2 лет стажа, но не больше половины, указала она. Депутат сказала, что цена каждый год меняется и это, по ее мнению, интересно для тех, кто не смог сформировать свой трудовой стаж в полном объеме или не сформировал пенсионный баланс.

За 2023 год, продолжила Бессараб, граждане могли докупить не больше 8,12 пенсионного балла за 340 тысяч рублей. Она согласилась, что это внушительная сумма для внесения единовременно. Но если людям не хватает пенсионных баллов, то помочь им может родственник, докупив их, чтобы пенсионер вышел на пенсию в установленный срок, резюмировала она.

По данным издания, в этом году женщины выходят на пенсию в возрасте 58 лет, а мужчины – в возрасте 63 лет. Они получат страховую пенсию, если у них накопилось 15 лет трудового стажа и минимум 28,2 пенсионного балла.

Ранее группа депутатов ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким сформировала законопроект, согласно которому предлагается увеличить пенсию до двукратного размера прожиточного минимума во всей РФ за трудовой стаж от 30 лет. Слуцкий считает, что граждане, которые трудились 30 лет на благо страны, имеют право на заслуженный отдых в старости.

Москвичам рассказали, как рассчитывается будущая пенсия