В Госдуме предложили увеличить пенсию за стаж более 30 лет

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Механизм социальной доплаты к страховой пенсии по старости необходимо увеличить до двукратного размера прожиточного минимума во всей России за стаж от 30 лет. Соответствующий законопроект сформировала группа депутатов ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким, передает ТАСС.

"Очевидно, что граждане, внесшие свой значительный трудовой вклад в социальное и экономическое развитие страны в виде более 30 лет страхового стажа, должны обладать возможностью обеспечить себе достойную жизнь за счет средств федерального бюджета", – сказано в материалах к законопроекту.

Авторы инициативы указывают, что правила начисления доплаты к страховой пенсии по старости, а также условия пересмотра суммы и индексации определялись приказом Минтруда РФ. Кроме того, они уточнили, что размер прожиточного минимума для пенсионеров в стране на данный момент составляет 13 290 рублей.

"Люди "серебряного" возраста, которые 30 лет трудились на благо нашей страны, имеют полное право на заслуженный отдых в старости. Мы за то, чтобы у наших пенсионеров появилась возможность не просто доживать старость, а жить: хорошо питаться, заняться своим здоровьем, путешествовать", – заключил Слуцкий.

Ранее юрист Алла Георгиева сообщила, что россияне, которым для назначения страховой пенсии по старости не хватает стажа или ИПК, могут докупить их. Для этого нужно обратиться в Соцфонд РФ, заключить договор и уплатить необходимые взносы.



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