Юрист Виноградов рассказал о льготах для предпенсионеров в 2024 году

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Льготы для предпенсионеров в 2024 году получат мужчины 1964 года рождения и женщины 1969 года рождения. Об этом сообщил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов агентству "Прайм".

Предпенсионерами считаются граждане, которым осталось пять и менее лет до выхода на пенсию. Этот статус дает дополнительные льготы и гарантии.

"Предпенсионерам ежегодно полагается два оплачиваемых выходных дня для диспансеризации с сохранением заработка", – уточнил Виноградов.

По словам юриста, они освобождаются от налога на имущество по одному объекту любого вида, если он не используется в предпринимательской деятельности. Виноградов подчеркнул, что предпенсионеров запрещено увольнять, кроме случаев сокращения штата или ликвидации компании.

Безработным гражданам этого статуса полагается повышенное пособие. В первые три месяца им должны выплачивать 75% от среднего заработка, следующие четыре – 60%, затем – 45%, объяснил эксперт.

"Предпенсионерам причитается обязательная доля в наследстве вне зависимости от завещания. По желанию они могут претендовать на алименты от супругов и родственников", – заключил Виноградов.

До этого стало известно, что женщины в возрасте 58 лет и мужчины 63 лет со стажем не менее 15 лет смогут досрочно выйти на пенсию в 2024 году. Безработные россияне предпенсионного возраста смогут также раньше выйти на пенсию.