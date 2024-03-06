Пенсия-2024: кому положена и что делать при нехватке стажа

Граждане, которым для выхода на пенсию не достает стажа и пенсионных коэффициентов (ИПК), имеют право докупить их. С соответствующим запросом нужно обратиться в Социальный фонд России. При этом следует учитывать, что приобрести удастся не более половины недостающего стажа. Рассказываем подробности.



Требования к опыту и стажу в 2024 году

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В 2024 году возраст выхода на страховую пенсию по старости составляет 58 лет для женщин и 63 года для мужчин. Для назначения выплат нужно иметь 15 лет трудового стажа, а также набрать не менее 28,2 пенсионного коэффициента (они же баллы). В случае если человек по какой-то причине не достиг этих показателей, ему полагается социальная пенсия. Однако ее размер будет меньше обычной. Кроме того, социальная пенсия назначается на 5 лет позже, чем страховая. В 2024 году это 63 года для женщин и 68 лет для мужчин.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Чтобы получить страховую пенсию по старости, нужно работать в белую. Сегодня объективно за 15 лет работы вполне осуществимо набрать 30 ИПК даже при самой небольшой зарплате, если получать по два балла в год.

"Кроме того, есть нестраховые периоды, которые входят в стаж. Это время службы в армии, защита родины в специальной военной операции, уход за ребенком", – рассказала Светлана Бессараб.

С января этого года после индексации средний размер страховой пенсии по старости в России достигает 23 405 рублей. Что касается социальной, то сегодня ее сумма составляет 7 153,33 рубля. Однако с 1 апреля на 7,5% проиндексируют и этот вид пенсии.



Можно докупить

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Россияне могут несколькими способами узнать о своем стаже и накопленных к настоящему моменту ИПК. Например, заказав через портал госуслуг выписку из лицевого счета Соцфонд РФ. После этого в личный кабинет в течение дня поступит соответствующее уведомление. Еще один вариант – обратиться в СФР лично.

Помимо того, Социальный фонд через "Госуслуги" проактивно информирует о размере будущей страховой пенсии граждан, достигших определенного возраста. Для мужчин – это 45 лет, для женщин – 40 лет. Те, кто к моменту выхода на пенсию не смог набрать требуемый стаж и ИПК, имеют право докупить их. Для этого необходимо обратиться в Социальный фонд, заключить договор и уплатить страховые взносы.





Алла Георгиева юрист За один год можно купить не более года стажа. Поэтому если вам нужно приобрести стаж сразу за несколько лет, то об этом стоит позаботиться заранее.

Необходимо учесть и то, что в общей сложности допускается докупать не более половины недостающего стажа. Таким образом, в 2024 году это 7,5 года и 14,1 пенсионного коэффициента.



Что еще нужно знать?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Минимальная сумма страховых взносов в 2024 году равна 50 798,88 рубля. За эти деньги гражданин получит год к стажу и 1,037 балла, рассказала юрист Алла Георгиева. В свою очередь, максимальный размер страховых взносов составляет 406 391,04 рубля.





Алла Георгиева юрист Если человеку будет затруднительно заплатить сразу всю сумму минимального взноса, он может делать это ежемесячно равными частями. То есть вся эта процедура с покупкой стажа вполне доступна. Кстати, страховые взносы можно уплатить за другого человека.

Ранее россиянам напомнили, когда могут приостанавливать пенсионные выплаты. По словам доктора экономических наук, профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, это происходит, если пенсионер в течение полугода не приходил за деньгами в почтовое отделение либо не получал их на дому.

