Эксперт рассказал, в каком случае россиянам приостановят выплату пенсии

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Выплату пенсии могут приостановить в случае, если пожилой человек в течение шести месяцев не являлся за ней в почтовое отделение или не получал деньги дома. Об этом Москве 24 рассказал доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.





Александр Сафонов доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Есть разные способы доставки пенсии. В частности, через почтовое отделение или на дом. То есть приходили к пенсионеру, а его нет, либо сам он не наведывался на почту. Тогда это вызывает вопросы. Социальный фонд может приостановить выплату пенсии для уточнения обстоятельств.

При этом длительное хранение пенсии на карте не является основанием для прекращения выплат.

"Пожилой человек может распоряжаться своей пенсией, как хочет. И имеет полное право не снимать ее с карты. Выплачивать пенсию Социальный фонд РФ при этом не перестанет", – подчеркнул эксперт.

Ранее Владимир Путин напомнил о произошедшем с 1 февраля перерасчете соцвыплат. Индексация на 7,4% затронула свыше 40 различных пособий. Таким образом, размер поддержки повысился для более чем 20 миллионов граждан, уточнил президент. Он также напомнил, что минимальный размер оплаты труда с 1 января достиг 19 242 рублей.

