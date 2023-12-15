Эксперт рассказал, как меняется пенсия при выходе на работу

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Если пожилой человек устраивается на работу, его страховая пенсия перестает индексироваться. Об этом Москве 24 рассказал доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Эксперт пояснил, что по закону страховая пенсия для неработающих пенсионеров ежегодно индексируется 1 января на процент не ниже уровня инфляции.



Александр Сафонов доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Если пенсионер устроится на работу, то 1 января, когда состоится очередная индексация, его пенсия увеличена не будет.

При этом, если впоследствии пенсионер решит уволиться, индексация возобновится. Однако произойдет это не сразу.

"После увольнения должен пройти трехмесячный период, за который Социальный фонд РФ убедится, что на счет пенсионера не поступают страховые отчисления от заработка со стороны работодателей. После этого его пенсия будет проиндексирована на тот размер, который был объявлен в текущем году. Разницу за эти три месяца пенсионеру впоследствии также компенсируют", – пояснил Сафонов.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что с 2025 года пенсионерам начнут повышать страховые выплаты два раза в год. Первая индексация будет происходить 1 февраля, а вторая – 1 апреля.