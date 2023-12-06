Эксперт объяснил, в каких случаях могут удержать пенсию с банковской карты

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У пожилых могут удержать часть пенсии в счет погашения долгов, рассказал Москве 24 доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Согласно закону, пенсия по старости не относится к доходам, на которые не может быть обращено взыскание долга, отметил эксперт. Поэтому, если у пожилого образовалась задолженность по кредиту, коммунальным платежам, административному штрафу, налогам, сборам и алиментам, часть пенсии могут удержать.

"К примеру, если банк не может получить от человека сумму кредита, он обращается в суд. Выносится решение, и приставы начинают розыск средств, с которых могут быть списаны долги. Они могут обращаться в том числе и в Социальный фонд, чтобы с пенсии производилось автоматическое списание той суммы, которую они назначат", – пояснил Сафонов.



Александр Сафонов доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Как правило, при долге по кредиту, коммунальным платежам, административному штрафу, налогам и сборам с карты пенсионера изымается не более 50% средств.

В отдельных случаях, например, при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти кормильца, и возмещении за ущерб, причиненный преступлением, может быть удержано не более 70% пенсии.

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