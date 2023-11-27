Путин подписал закон о повышении пенсий в 2024 году

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Владимир Путин подписал закон о повышении размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности, а также стоимости одного пенсионного коэффициента в 2024 году. Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации.

С 1 января 2024 года размер стоимости одного пенсионного коэффициента будет увеличен до 133,1 рубля. Размер фиксированной выплаты вместе с этим вырастет до 8 134,9 рубля.

Новый закон направлен на повышение уровня пенсионного обеспечения граждан не ниже уровня инфляции.

Ранее аналитики посоветовали россиянам для увеличения пенсии использовать финансовые инструменты, в число которых входят инвестиции в акции, облигации, недвижимость и драгоценные металлы. Менее рискованным вариантом приумножения капитала специалисты назвали гособлигации.

