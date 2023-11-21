Соцвыплаты москвичам с начала 2024 года проиндексируют на 5%

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Соцвыплаты семьям с детьми, старшему поколению и людям с ограниченными возможностями в Москве проиндексируют на 5% с 1 января 2024 года. Об этом рассказала на собрании комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике руководитель департамента финансов столицы Елена Зяббарова.

Как она утверждает, на реализацию программ по соцподдержке москвичей выделено на три года более 2 триллионов рублей, из которых на следующий год предназначено 667 миллиардов рублей.

"На доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам предусмотрено почти 178 миллиардов рублей", – добавила Зяббарова.

Кроме того, по ее словам, мерами соцподдержки за счет средств городского бюджета пользуется около 4,5 миллиона жителей столицы. Также она отметила, что, помимо денежных средств, сохраняются все остальные льготы в натуральной форме. Так, будет оказана поддержка участникам СВО и их членам семьи.

В общей сложности в проекте бюджета на меры соцподдержки в денежной и натуральной форме выделено около 616 миллиардов рублей, подытожила Зяббарова.

Ранее Госдума утвердила во втором чтении федеральный бюджет на 2024–2026 годы. Отмечается, что ко второму чтению было внесено 920 поправок, из которых четыре решили отозвать сами инициаторы. В целом до 2026 года перераспределено около 7 триллиона рублей.

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