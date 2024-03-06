Эксперт рассказала, кому в России повысят пенсии с 1 апреля

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Некоторые социальные пенсии россиян будут повышены с 1 апреля. Об этом сообщает Life.ru, ссылаясь на юриста Оксану Красовскую.

Она уточнила, что плановая индексация затронет выплаты по старости, иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории России не менее 15 лет и достигшим установленного возраста, а также пенсию малочисленным народам Севера.

Должны быть повышены и социальные выплаты по инвалидности, по потере кормильца, а также по старости тем, кто пострадал от радиационных или техногенных катастроф, достигшим определенного возраста при наличии стажа не менее 5 лет, добавила Красовская.



"Все эти пенсии планируют проиндексировать на 7,5%. <...> На данный момент размер социальной пенсии по старости составляет 7 153,33 рубля", – напомнила она.

Размер социальной пенсии по инвалидности различается, уточнила эксперт. У инвалидов с детства первой группы и детей-инвалидов выплата составляет 17 167,83 рубля, а инвалидов третьей группы – 6 080,38 рубля. Это же касается и пенсий по потере кормильца. Выплаты могут составлять от 7 до 14 тысяч рублей, пояснила юрист.

Также, добавила она, в некоторых субъектах России такие люди получают дополнительные выплаты из регионального бюджета. В Орловской области с 1 апреля будет установлена индексация в 1,01 для ежемесячных выплат ветеранам труда региона, ветеранам труда РФ и жертвам политических репрессий.



Аналогично в Тульской области различные пенсии будут повышены на 4,5%. По словам Красовской, индексация в регионе затронет очень много различных выплат. В Пермском крае суммы могут повысить на 4,9% ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам. Также повысят выплату, которую ежегодно получают ветераны труда региона, заключила юрист.

Ранее член думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что люди, которым не хватает трудового стажа и пенсионных баллов для пенсии, могут их докупить.

Депутат подчеркивала, что приобрести можно не больше половины стажа. Кроме того, покупка разрешена, если будущему пенсионеру не хватает 1 или 2 лет стажа, но не больше половины.

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