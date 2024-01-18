18 января, 14:47Общество
Юрист рассказала, какие льготы положены предпенсионерам в Москве
Фото: 123RF/andreypopov
Жители столицы, получившие статус предпенсионера, имеют право на целый ряд льгот. Об этом Москве 24 рассказала юрист Алла Георгиева.
Эксперт напомнила, что предпенсионеры могут оформить карту москвича, которая дает множество преимуществ. Среди них, например, участие в программе "Московское долголетие" и возможность получать скидки на товары и услуги. Также по карте полагается бесплатный проезд в метрополитене, на наземном городском транспорте (кроме такси) столицы и Московской области, МЦК, МЦД и в пригородных электричках.
Помимо того, предпенсионерам бесплатно изготовят или отремонтируют зубные протезы. Покрываются все расходы, кроме стоимости металлокерамики и драгоценных металлов. Еще одно преимущество статуса – возможность бесплатно отправиться на санаторно-курортное лечение. Предпенсионеру не только выдадут путевку, но и возместят траты на проезд ЖД-транспортом до санатория и обратно домой. Претендовать на такую льготу имеют право граждане, которые не работают и получили показание на лечение от врача, уточнила юриста.
Столичные предпенсионеры, кому присвоены звания ветерана труда или военной службы, могут дополнительно рассчитывать на 50-процентную скидку на покрытие трат за коммунальные услуги и жилье. Кроме того, на ежемесячные компенсацию оплаты стационарного телефона и городскую денежную выплату (ЕГДВ). Чтобы претендовать на последнюю, годовой доход гражданина не должен превышать 1 800 000 рублей, напомнила Георгиева.
Ранее были названы причины, из-за которых россияне рискуют остаться без страховой пенсии. По словам заслуженного юриста России Ивана Соловьева, Социальный фонд может не назначить выплаты, если гражданину не достает стажа и пенсионных баллов (ИПК). При этом последние в случае нехватки можно докупить, подчеркнул эксперт.
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