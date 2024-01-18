Юрист рассказала, какие льготы положены предпенсионерам в Москве

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Жители столицы, получившие статус предпенсионера, имеют право на целый ряд льгот. Об этом Москве 24 рассказала юрист Алла Георгиева.





Алла Георгиева юрист Чтобы получить статус предпенсионера в Москве, нужно соблюсти сразу три условия. Быть зарегистрированным по месту жительства в столице, достичь определенного возраста (женщинам – 55 лет, мужчинам – 60 лет) и иметь стаж, требуемый для назначения страховой пенсии по старости. В качестве альтернативы – звание "Ветеран труда" или "Ветеран военной службы".

Эксперт напомнила, что предпенсионеры могут оформить карту москвича, которая дает множество преимуществ. Среди них, например, участие в программе "Московское долголетие" и возможность получать скидки на товары и услуги. Также по карте полагается бесплатный проезд в метрополитене, на наземном городском транспорте (кроме такси) столицы и Московской области, МЦК, МЦД и в пригородных электричках.

Помимо того, предпенсионерам бесплатно изготовят или отремонтируют зубные протезы. Покрываются все расходы, кроме стоимости металлокерамики и драгоценных металлов. Еще одно преимущество статуса – возможность бесплатно отправиться на санаторно-курортное лечение. Предпенсионеру не только выдадут путевку, но и возместят траты на проезд ЖД-транспортом до санатория и обратно домой. Претендовать на такую льготу имеют право граждане, которые не работают и получили показание на лечение от врача, уточнила юриста.

Столичные предпенсионеры, кому присвоены звания ветерана труда или военной службы, могут дополнительно рассчитывать на 50-процентную скидку на покрытие трат за коммунальные услуги и жилье. Кроме того, на ежемесячные компенсацию оплаты стационарного телефона и городскую денежную выплату (ЕГДВ). Чтобы претендовать на последнюю, годовой доход гражданина не должен превышать 1 800 000 рублей, напомнила Георгиева.

Ранее были названы причины, из-за которых россияне рискуют остаться без страховой пенсии. По словам заслуженного юриста России Ивана Соловьева, Социальный фонд может не назначить выплаты, если гражданину не достает стажа и пенсионных баллов (ИПК). При этом последние в случае нехватки можно докупить, подчеркнул эксперт.

