Форму для подачи заявления на получение статуса предпенсионера обновили на mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба комплекса социального развития Москвы

На портале mos.ru обновили форму для подачи онлайн-заявления на получение статуса предпенсионера. В заявке сократилось число пунктов для заполнения, а также изменился дизайн, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Благодаря новой форме пользователи могут не предоставлять информацию об изменении фамилии, имени или отчества при несовпадении данных в документе, удостоверяющем личность, со сведениями в удостоверениях "Ветеран труда" или "Ветеран военной службы". Также в заявке убрали блок "Сведения об изменении Ф.И.О".

"Новая форма позволит избежать повторной подачи заявления и предупредит о ранее поданных и не рассмотренных органами социальной защиты заявлениях. Это поможет сократить количество отказов в предоставлении льготного статуса", – отметила председатель Комитета государственных услуг столицы Елена Шинкарук.

За присвоением статуса могут обратиться женщины в возрасте от 55 лет и мужчины, достигшие возраста 60 лет. Им необходимо иметь страховой стаж или звание "Ветеран труда" или "Ветеран военной службы".

Заявитель должен зайти в личный кабинет на портале, перейти в раздел "Социальная поддержка", выбрать категорию "Пенсионерам", а затем нажать на "Получение статуса предпенсионера".

Ранее москвичам рассказали, какие социальные меры поддержки действуют в городе. В столице действуют комплексные меры поддержки, охватывающие все поколения. Горожане могут рассчитывать на помощь при рождении ребенка, поиске работы после декрета и в других случаях.

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