Москвичам рассказали, какие социальные меры поддержки действуют в городе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Текущий год объявлен в России Годом семьи. В Москве действуют комплексные меры поддержки, охватывающие все поколения. Горожане могут рассчитывать на помощь при рождении ребенка, поиске работы после декрета и в других случаях. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

По словам детского омбудсмена в Москве Ольги Ярославской, времена могут меняться, но значение семьи останется неизменным. Это значит, указала она, что в столице и других субъектах страны будут усовершенствованы меры соцподдержки.

На данный момент в городе живут свыше 2,4 миллиона детей, а число многодетных семей за последнее десятилетие выросло почти в три раза – их уже более 200 тысяч. Мерами городской поддержки пользуются множество московских семей. Так, с 1 января текущего года были проиндексированы пособия и соцвыплаты. Также горожане могут получать нематериальную помощь в зависимости от жизненной ситуации.

Помимо этого, при рождении ребенку дарят набор "Наше сокровище" – большую коробку со всеми вещами, необходимыми младенцу. Вместо этого подарка родители могут выбрать компенсацию в размере 20 тысяч рублей.

Если же малыш рождается с особенностями развития, то поддерживать семью будет служба ранней помощи, чьи специалисты учат мам и пап успевать заниматься бытовыми делами и помогать ребенку развиваться, а также консультируют по любым вопросам. Сопровождение семьи длится до достижения ребенком трех лет.

По словам председателя совета Московской городской ассоциации родителей детей-инвалидов Юлии Камал, данная программа позволяет детям с первых месяцев жизни получить помощь, а их родителям – принять ситуацию.

Кроме того, воспитывающие детей с тяжелыми нарушениями развития родители по вопросам реабилитации и соцадаптации могут обратиться в пять особых семейных центров: "Роза ветров", "Дом детей", "Формула роста", "Семь-Я", имени Г. И. Россолимо. Также в столице работают восемь реабилитационно-образовательных центров, где школьные уроки комбинируются с адаптивной физической культурой, занятиями с врачами и психологами.

В Москве работает и школа-интернат № 1 для обучения и реабилитации слепых. На базе учреждения работает всероссийский центр для незрячих детей по обучению одаренных ребят со всей России. Также в городе функционирует Центр социнтеграции Дианы Гурцкая, в котором занимаются дети, желающие реализовать себя в творчестве.

В городе уделяется большое внимание и многодетным семьям. Кроме выплат, они получают скидки и компенсации на оплату ЖКУ, покупку школьной формы, а также имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте и бесплатную парковку. Как рассказала председатель столичного Объединения многодетных семей Наталья Карпович, столица заботится о жителях и создает условия для их благополучия и развития. Она надеется, что в Год семьи поддержка поднимется на качественно новый уровень. Карпович ожидает внедрения инициатив, которые улучшат жизнь многодетных семей и станут драйвером демографических изменений.

Для взявших на воспитание ребенка-сироту москвичей также предусмотрены меры поддержки. Например, с этого месяца для них увеличены выплаты на содержание ребенка в замещающей семье – на данный момент они составляют от 21 873 до 36 454 рублей. Кроме того, в мегаполисе работают школы приемных родителей и службы поддержки замещающих семей, где специалисты консультируют граждан по различным вопросам.

В качестве меры поддержки Москва предоставляет жилье приемным родителям, которые взяли на воспитание не менее пяти детей-сирот (сиблингов – кровных братьев и сестер, подростков или ребят с инвалидностью). Благодаря всем этим мерам свыше 94% московских сирот живут в семьях.

Отмечается, что город поддерживает и семьи участников СВО. Супругам полагается ежемесячное пособие на детей, внеочередное зачисление в детский сад и школу. Дети участников спецоперации могут бесплатно посещать дополнительные занятия и спортивные секции, а школьники и студенты колледжей получают двухразовое питание.

Если в семье ребенок-инвалид или пожилой человек с инвалидностью первой или второй группы, то их обеспечивают соцоблуживанием на дому. Помимо этого, близким родственникам участников СВО помогают в поиске работы и получении профессии.

Также для всех жителей столицы доступны услуги семейных центров, в которых можно получить психологическую или правовую консультацию, записать подростка в клуб, на тренинги и мастер-классы. Там работают и окружные службы медитации, обращение к которым позволяет эффективно разрешать конфликты между детьми и родителями, а также между супругами. Еще в рамках проекта "Ребенок в опасности" в столице доступен телефон неотложной психологической помощи 051 – с городского, +7 497 051 – с мобильного. Каждый звонок обрабатывается индивидуально.

Для москвичек также работает Кризисный центр помощи женщинам и детям. Работники подскажут решение личных проблем, помогут преодолеть сложности и страхи. Кроме того, сделать помощь более адресной и всесторонней, а также дополнить существующие меры городской поддержки позволяет ежегодный конкурс грантов для некоммерческих организаций (НКО) в соцсфере "Москва – добрый город". В этом году 55 из 84 победителей будут помогать детям. НКО составили программы поддержки для семей, в которых воспитываются дети с инвалидностью, для многодетных и приемных родителей, москвичей, чьи дети страдают тяжелыми заболеваниями и нуждаются в долговременном уходе.

Город помогает и москвичам в поисках работы и получении новой профессии. Так, служба занятости населения содействует женщинам с детьми в трудоустройстве и организации собственного дела. С 2019 года при ее поддержке 40 тысяч мам дошкольников нашли новую работу или начали бизнес.

Также в специализированном центре занятости "Моя карьера" доступна программа "Мама работает". Проект позволяет женщинам с дошкольниками узнать о трендах рынка и востребованных профессиях, развить компетенции, получить практику для открытия своего дела.

Для подростков в Москве работает программа "Лето в новом формате" – ряд профориентационных проектов, направленных на вовлечение молодых людей в активную, социально развивающую деятельность, – "Лето моей карьеры", "ПРОГероев", "Стажировки". Участники узнают тренды рынка труда, востребованные профессии и получают первый практический опыт. За пять лет к этим проектам присоединились более 13 тысяч несовершеннолетних.

Уточняется, что город заботится и о старшем поколении. Для пенсионеров развивается экосистема "Московского долголетия", где каждый сможет найти занятие или хобби. В проекте свыше 13 тысяч групп с профессиональными преподавателями – от карате и йоги до создания сайтов и дизайна. Всего в Москве функционируют 120 центров московского долголетия.

Помимо этого, с 2022 года для горожан, самостоятельно заботящихся о маломобильных родственниках, открылся проект "Школа родственного ухода". Там людей обучают навыкам ухода в домашних условиях и оказания первой помощи, а также рассказывают об организации дома безопасного пространства и сохранении психологического здоровья.

Ранее сообщалось, что Москва предоставит жителям с инвалидностью дополнительные средства, если они сами смогут купить технические средства реабилитации (ТСР). Уточняется, что в столице живут около миллиона человек с инвалидностью, из которых более 50 тысяч детей. Им предоставляются технические средства реабилитации как в натуральной форме, так и в виде компенсации за их покупку.

ТСР можно купить, применив электронный социальный сертификат, который числится на карте "Мир". В список технических средств реабилитации включается около 550 предметов: абсорбирующее белье, коляски, ортопедическая обувь, протезы рук и ног, противопролежневые подушки и матрасы и многое другое.

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