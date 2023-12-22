Собянин выделил дополнительные средства для помощи в реабилитации инвалидов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Город предоставит жителям столицы с инвалидностью дополнительные средства, если они сами смогут купить технические средства реабилитации (ТСР). Соответствующее постановление, принятое правительством Москвы, подписал мэр Сергей Собянин.

Уточняется, что в Москве живут порядка миллиона человек с инвалидностью, из которых более 50 тысяч детей. Им предоставляются технические средства реабилитации как в натуральной форме, так и в виде компенсации за их покупку.

ТСР можно купить, применив электронный социальный сертификат, который числится на карте "Мир". В список технических средств реабилитации включается порядка 550 предметов: абсорбирующее белье, коляски, ортопедическая обувь, протезы рук и ног, противопролежневые подушки и матрасы и многое другое.

Правительство Москвы, в свою очередь, каждый год передает средства ТСР для 230 тысяч граждан. В натуральной форме в 2023 году их получили примерно 170 тысяч человек, а в виде компенсации – 45 тысяч.

До конца 2023 года выплата будет произведена еще 18 тысячам жителей столицы.

Ранее Собянин открыл в индустриальном столичном парке "Руднево" предприятие по производству абсорбирующего белья. Он отметил, что эти изделия получают более 100 тысяч жителей столицы с инвалидностью. Как утверждает мэр, раз в три месяца полный комплект требуемых средств гигиены будут доставлять домой прямо с предприятия.



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