Страховые пенсии неработающих пенсионеров могут вырасти до 25 590 руб к 2026 году

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Страховые пенсии неработающих пенсионеров могут вырасти до 25 590 рублей к 2026 году. Об этом говорится в заключении Счетной палаты на проект Федерального закона "О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов".

С 1 января 2024 года пенсии планируют проиндексировать на 7,5%. С 1 февраля 2025 и 2026 годов – на 4,5 и на 4%, а с 1 апреля 2025 и 2026 годов – на 2,2 и 2,3% соответственно.

"Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера к 2026 году увеличится до 25 590,43 рубля", – цитирует документ ТАСС.

Между тем размер материнского капитала в 2025 году за первого ребенка может достигнуть 659 тысяч рублей. Уже в 2026 году сумма повысится до 685,735 тысячи рублей.



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