Маткапитал на первого ребенка в РФ может достигнуть 659 тыс рублей в 2025 году

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Размер материнского капитала на первого ребенка может достигнуть 659 тысяч рублей в 2025 году. Об этом говорится в заключении Счетной палаты на проект Федерального закона "О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов".

При рождении второго ребенка в 2025 году могут начать выплачивать семьям по 871,321 тысячи рублей при условии, что маткапитал за первого ребенка не был получен. В 2026 году выплата на первого ребенка достигнет 685,735 тысячи рублей, на второго – 906,174 тысячи рублей.

"Размер МСК определен исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в 2024 году на 7,5%, в 2025 году – 4,5%, в 2026 году – 4%", – следует из документа.

При этом мера распространится на семьи, в которых первый ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2020 года.

Ранее сообщалось, что сумма средств, заложенных в федеральный бюджет на выплаты маткапитала в 2024 году, составит 495 миллиардов рублей. Согласно прогнозам Минтруда РФ, соответствующие выплаты получат более одного миллиона семей.



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