Кабмин внесет в ГД проект о сохранении пособий при досрочном выходе из декрета

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Правительство РФ планирует внести в Госдуму законопроект о сохранении пособий по уходу за ребенком при полной занятости. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале кабмина.

Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, пособие положено выплачивать каждый месяц, пока ребенку не исполнится 1,5 года. Выплаты могут получать неработающие родители, а также те, кто трудоустроен на полставки или работает из дома.

Глава правительства рассказал, что в законодательство будут внесены изменения, которые позволят родителям с полной занятостью не терять пособие. Новые условия начнут действовать в 2024 году.

"У граждан при желании появится возможность скорее возобновить профессиональную деятельность после появления ребенка, не теряя поддержки государства", – объяснил он.

Кроме того, Мишустин сделал акцент на том, что выплаты не прекратятся и в случае, если родитель в декрете устроится на другую работу.

Ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что сумма материнского капитала после рождения первого ребенка в 2024 году составит 631 тысячу рублей. Он обратил внимание, что маткапитал является важной мерой государственной помощи российским семьям. Согласно информации Котякова, обладателями сертификатов в 2024 году станут более миллиона семей.

До этого группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, который разрешает женщинам в декрете работать дистанционно с сохранением пособия по уходу за ребенком.



В России предложили разрешить женщинам в декрете работать дистанционно