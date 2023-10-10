Размер маткапитала на первого ребенка составит 631 тыс рублей в 2024 году

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Сумма материнского капитала после рождения первого ребенка в 2024 году составит 631 тысячу рублей. Об этом сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

Он обратил внимание, что маткапитал является важной мерой государственной помощи российским семьям. Согласно информации Котякова, обладателями сертификатов в 2024 году станут более миллиона семей.

"Сумма сертификата на материнский капитал будет увеличена на уровень фактической инфляции, которая сложится по итогам 2023 года. Сейчас в бюджете у нас предусмотрена индексация материнского капитала на 7,5%, и сумма материнского капитала на первого ребенка составит почти 631 тысячу рублей", – цитирует Котякова ТАСС.

Сумма выплаты на второго ребенка в рамках программы составит 834 тысячи рублей. Правило будет действовать, если семья не получила маткапитал на первенца.

До этого стало известно, что в 2024 году неработающим пенсионерам на 7,5% проиндексируют пенсии. На эти меры в следующем году выделят 10 триллионов рублей. Объем был утвержден с опорой на инфляционный прогноз Минэкономики, согласно которому показатель в 2024 году составит 7,5%.



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