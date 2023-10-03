В Соцфонде заявили, что рождаемость в РФ упадет в следующие три года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Абсолютное число родившихся снизится на 5,8% в 2024 году, в 2026-м темп снижения замедлится до 0,9%. Об этом пишет РБК со ссылкой на прогноз, содержащийся в материалах к проекту бюджета Социального фонда.

Прогнозируется, что в 2023 году родятся 1,245 миллиона человек, что является минимумом с 1999 года, тогда родились 1,215 миллиона. В 2024-м – 1,172 миллиона (минимум с начала 1990-х), в 2025-м – 1,153 миллиона, в 2026-м – 1,143 миллиона.

Отмечается, что число родившихся в постсоветской истории России достигало пика в 2014 году (1,943 миллиона), затем оно каждый год начало уменьшаться. В 2022 году показатель снизился на 6,7%, до 1,304 миллиона человек, в январе – июле этого года зарегистрировали 726,6 тысячи новорожденных, что на 3% ниже, чем за аналогичный период годом ранее.

В Едином плане правительства по достижению национальных целей развития до 2030 года, который был принят осенью 2021 года, отмечалось, что необходимо обеспечить "стабилизацию рождаемости". Владимир Путин в августе назвал ситуацию в сфере рождаемости в стране сложной.

Минтруд, в свою очередь, предупреждал о снижении рождаемости в ближайшие годы. Среди причин назывались сокращение численности женщин в фертильном возрасте, неопределенность на рынке труда. При этом снижается не только число молодых женщин, на долю которых приходится основное число рождений, но и рождение начали откладывать на более поздние годы, отмечало Минэкономразвития.

Государство уделяет значительное внимание социальной поддержке семей с детьми, чтобы решить демографические проблемы и укрепить систему социальной защиты материнства и детства, подчеркнул Минфин. Так, в 2024 году расходы "детского бюджета" составят 3 триллиона рублей, это на 0,2 триллиона выше прошлого года.

К наиболее крупным мерам из "детско-семейного" бюджета относятся выплата ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, предоставление материнского капитала и субсидии финансовому институту "Дом.РФ" в связи с льготными ипотечными программами.

Также с сентября 2023 года в Новгородской, Пензенской и Тамбовской областях запустили проект по поддержке рождаемости. Путин отмечал, что цель проекта – создать единую систему социальной и медицинской помощи женщинам, самостоятельно воспитывающим детей, а также полным семьям с детьми. По словам губернатора Новгородской области Андрея Никитина, объем выделяемых средств на поддержку семей с детьми увеличился с 650 миллиардов рублей в 2016 году до 2,7 триллиона рублей в текущем году.

Прогноз властей по числу родившихся на ближайшие годы выглядит весьма объективным, заявил научный сотрудник Института экономической политики имени Гайдара Игорь Ефремов. Положительным аспектом в данной ситуации он назвал тот факт, что среднее число рождений на одну женщину детородного возраста хоть и находится на очень низком уровне (1,42 ребенка на женщину, по данным за 2022 год), но оно выше "дна", достигнутого в конце 1990-х годов.

По прогнозу демографа Алексея Ракши, в 2023 году рождаемость не упадет, а в 2024-м может быть прирост показателя, учитывая позитивную динамику доходов населения, подъем в промышленности и других факторов. Однако этот "экономический импульс будет конвертироваться в рождение третьих и последующих детей", тогда как из-за "переноса львиной доли федерального маткапитала со второго ребенка на первого" рождаемость вторых детей продолжит падать.

Ефремов тоже считает, что основным резервом для роста числа рождений в ближайшие годы является поколение женщин от 30 лет. Среди них, по его мнению, много тех, кто хочет родить второго и третьего ребенка. Поэтому сосредоточить львиную долю ресурсов демографической политики нужно именно на вторых и третьих детях.

В начале июля вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала регионы России с крайне низкой рождаемостью. Она выделила Ленинградскую, Смоленскую, Рязанскую, Тульскую, Владимирскую, Пензенскую, Орловскую, Саратовскую, Тамбовскую области и Республику Мордовия.

Также депутаты фракции ЛДПР подготовили законопроект, согласно которому размер материнского капитала за второго ребенка предлагается увеличить до миллиона рублей. Они считают, что подобная мера позволит оказать поддержку семьям и улучшить демографическую ситуацию в стране.

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