Пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 7,5% в 2024 году

Фото: depositphotos/Denis_Vostrikov

Размер пенсий неработающих пенсионеров увеличат на 7,5% с 1 января 2024 года. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на проект бюджета Социального фонда на 2024–2026 годы.

Проект бюджета стал первым после объединения Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) и введения единого тарифа страховых взносов для работодателей. Общий бюджет Социального фонда в 2024 году составит 16,2 триллиона рублей. На выплату пенсий из суммы выделят порядка 10 триллионов рублей триллионов рублей. Объем был утвержден с опорой на инфляционный прогноз Минэкономики, согласно которому показатель в 2024 году составит 7,5%.

Таким образом, средний размер страховой пенсии по старости у неработающих пенсионеров с 1 января 2024 года будет повышен на 1,6 тысячи рублей и составит 23,4 тысячи рублей.

Между тем на выплату единого пособия семьям, материнский капитал и единовременные пособия при рождении ребенка в 2024 году отведут более 2,2 триллиона рублей. Еще 1,1 триллиона рублей направят на выплату больничных, пособий по беременности и родам и по уходу за ребенком. Максимальный размер пособия по беременности и родам повысят до 565 тысяч рублей.

До этого Сергей Собянин поручил провести индексацию городской доплаты к пенсии в Москве к 2024 году. Поручение Собянин дал на первом после вступления в должность мэра заседании президиума правительства Москвы. В 2023 году размер выплаты составляет 23 313 рублей.



В России вырастут пенсии на 7,5% в 2024 году