Повышение МРОТ увеличит зарплаты более 4,5 млн россиян – Мишустин

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Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 2024 года позволит увеличить зарплаты более 4,5 миллиона россиян, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Он напомнил, что МРОТ по поручению Владимира Путина будет ускорено увеличен в общей сложности на 18,5%. По его словам, это существенно опередит темпы инфляции.

"Уже с 1 января МРОТ превысит 19 тысяч 200 рублей", – сказал глава кабмина на заседании, посвященном проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы.

Ранее Путин назвал переход к экономике высоких зарплат приоритетной задачей для властей РФ. Его необходимо осуществить в ближайшие 10 лет. Чтобы достичь этой цели, по словам президента, нужно увеличить усилия по подготовке кадров, а также оценивать, спрос на каких специалистов растет в последнее время.

Российский лидер отмечал, что рост МРОТ позитивно скажется на доходах порядка 4,8 миллиона работников. Путин пообещал, что в России продолжат индексировать МРОТ, пособия, пенсии и другие социальные выплаты.

Мишустин заявил, что повышение МРОТ с 1 января увеличит зарплаты более 4,5 млн россиян