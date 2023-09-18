В Госдуме предложили ввести трудовую льготу для работающих с инвалидами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Депутат Госдумы Василий Власов предложил сократить в России возраст выхода на пенсию для граждан, которые осуществляли трудовую деятельность, связанную с уходом за инвалидами. Об этом сообщает RT.

Соответствующее обращение парламентарий направил на имя главы Минтруда Антона Котякова. В нем Власов отметил, что, согласно действующему законодательству, родители ребенка-инвалида в возрасте до 8 лет могут досрочно выйти на страховую пенсию по старости. Так, мать ребенка при наличии определенного трудового стажа может выйти на пенсию в 50 лет, отец – в 55 лет.

Одновременно с этим, по словам депутата, существует значительное число граждан, не имеющих подобных трудовых льгот, но чья профессия связана с уходом за инвалидами, в том числе за детьми. В число таких профессий, в частности, входят няни, сиделки, работники детских домов, хосписов и прочие.

Данные работники при осуществлении трудовой деятельности испытывают значительную физическую и психологическую нагрузку, отметил Власов. В связи с этим он и обратился к Котякову с просьбой рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство и прочие нормативно-правовые акты.

Так, парламентарий предлагает дать гражданам право выхода на пенсию по старости на один год раньше установленного срока за каждые пять лет стажа, связанного с уходом за инвалидами.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, которым предполагается дать право на четыре дополнительных выходных дня в месяц родителям инвалидов, достигших 18-летнего возраста.

До этого сообщалось, что депутаты Госдумы от партии ЛДПР разрабатывают законопроект, согласно которому будет увеличена пенсия работников оборонных предприятий.