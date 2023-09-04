Юрист рассказал об условиях, когда возможна доплата к пенсии

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Размер пенсии может измениться благодаря доплатам за стаж, вредность и регион проживания. Об этом пишет "Прайм" со ссылкой на заслуженного юриста России Ивана Соловьева.

Он объяснил, что если пенсионер получает пенсию меньше федерального прожиточного минимума (12 363 рубля в 2023 году), то ему должны начислить федеральную социальную доплату. Если региональный прожиточный минимум выше федерального, то доплачивается повышенная региональная соцвыплата.

Пенсионеры, которые содержат других нетрудоспособных членов семьи, получат доплаты к пенсии в размере 2 522 рубля, поделился эксперт. Граждане, проработавшие в сельской местности более 30 лет, могут рассчитывать на надбавку к пенсии в размере 1 892 рубля. Пенсионерам, которым исполнилось 80 лет, или тем, у кого первая группа инвалидности, положены дополнительные 7 567 рублей.

По словам Соловьева, проработавшие определенное количество лет в районах Крайнего Севера и приравненных к нему местностях получат надбавки в 3 784 и 2 270 рублей. Чтобы получить большинство видов выплат, пенсионеру нужно собрать документы, подтверждающие размер стажа, условия работы и иные обстоятельства, и обратиться в отделение Социального фонда по месту жительства, заключил юрист.

Ранее депутаты Госдумы от фракции ЛДПР начали разрабатывать законопроект, согласно которому будет увеличена пенсия работников оборонных предприятий. Подобная инициатива поддержит и простимулирует действующих работников, а также привлечет молодежь, считают в партии.

До этого сообщалось, что некоторым категориям россиян проиндексируют пенсию 1 сентября. Это коснется работников, которые в августе закончили трудовую деятельность, которым в тот же период установили повышенную группу инвалидности, и тех, кому в сентябре исполнится 80 лет, заявила профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.

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