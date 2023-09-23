Номинальная зарплата выросла во всех регионах России за первое полугодие 2023 года

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По итогам первого полугодия 2023 года номинальная заработная плата выросла во всех регионах России. Об этом сообщает Минэкономразвития.

Как сообщает ведомство, рост номинальной зарплаты был выше среднероссийского в 60 субъектах России.

"За первое полугодие 2023 года рост номинальной заработной платы наблюдался во всех регионах России. Наибольший рост продемонстрировали Оренбургская область (22,9%), Курганская область (21,0%), Алтайский край (20,2%), Чувашская Республика (19,5%), Республика Марий Эл (18,8%) и Брянская область (17,7%)", – отметили в ведомстве.

Ожидается, что до 2026 года положительная динамика сохранится во всех регионах. Наибольший рост в среднесрочной перспективе ожидается в Кемеровской и Челябинской областях, в Дагестане, Забайкальском крае, в Мордовии и Воронежской области. Как отметили в ведомстве, увеличение темпов роста заработной платы в российских субъектах будет обеспечено повышением МРОТ и заработных плат в бюджетном секторе, а также донастройкой мер социальной поддержки на федеральном уровне.

“Помимо этого, поддержку окажут меры, связанные с выявлением и легализацией неформально занятых граждан", – уточнили в Минэкономразвития.

Ранее правительство РФ утвердило проект федерального бюджета на 2024–2026 годы, который предполагает выделение порядка 1,6 триллиона рублей на выплату материнского капитала. Он также предусматривает свыше 100 миллиардов рублей на помощь малоимущим в рамках программы социального контракта.