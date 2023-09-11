Экономист оценил идею о дополнительной выходной неделе для многодетных

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Директор Центра конъюнктурных исследований при НИУ ВШЭ Георгий Остапкович назвал инициативу о предновогодней выходной неделе для многодетных родителей гуманной, но требующей доработки. Своим мнением он поделился с RT.

"С социальной точки зрения, конечно, это предложение справедливое, правда, могут обидеться пенсионеры, инвалиды и другие категории. <...> По бизнесу, особенно частному, это будет удар", – сказал экономист.

Он пояснил, что предоставление таких дополнительных выходных невыгодно бизнесу, поскольку уменьшает производительность труда на предприятии – "люди работать не будут, а получать заработную плату будут". По его мнению, это может привести к тому, что компании перестанут брать на работу многодетных родителей.

С предложением дать многодетным дополнительную выходную неделю перед Новым годом ранее выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. По его словам, у таких семей по-прежнему нет существенных трудовых льгот, тогда как воспитание детей требует много времени и сил.

