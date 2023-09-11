В РФ предложили дать многодетным выходную неделю перед Новым годом

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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов обратился в Минтруд РФ с предложением предусмотреть в России дополнительную выходную неделю для многодетных родителей перед Новым годом. Об этом сообщает RT.

"Прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности введения на регулярной основе выходной оплачиваемой недели в конце декабря <...> для работающих граждан, на иждивении которых находятся три и более несовершеннолетних", – написал он.

Орлов напомнил, что за последние годы власти РФ приняли большое количество норм, направленных на поддержку многодетных семей. Тем не менее существенных трудовых льгот, по его словам, у таких семей по-прежнему нет, хотя им требуется много сил и времени для воспитания детей.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова выступила с предложением ежемесячно предоставлять многодетным родителям дополнительные четыре выходных дня. Их, по мнению парламентария, родители смогут использовать для воспитания детей, обустройства быта и организации совместного досуга.



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