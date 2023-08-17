Путин поручил сохранить выплаты пособия на детей в случае увеличения доходов семьи

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Выплаты ежемесячного пособия на ребенка будут сохранены в случае увеличения доходов семьи. Подобное поручение дал Владимир Путин по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), оно опубликовано на сайте Кремля.

"Обеспечить своевременную выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, в том числе в случае увеличения доходов трудоспособных членов семьи (включая доходы от трудовой деятельности) в течение срока, на который назначено указанное пособие", – говорится в документе.

Отмечается, что поручение дано правительству РФ, срок исполнения – до 1 октября 2023 года.

Во время ПМЭФ президент также предложил сохранять пособия по уходу за ребенком-инвалидом даже при частичной занятости родителя. Он отмечал, что понятие частичной занятости необходимо закрепить в законе, чтобы избежать разночтений.

Помимо этого, в августе вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов подготовил и направил на отзыв в правительство РФ законопроект о сохранении выплат по уходу за ребенком вплоть до момента зачисления его в детский сад. По мнению автора документа, такая инициатива особенно актуальна для матерей-одиночек.

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