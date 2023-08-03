Вице-спикер ГД направил в кабмин проект о сохранении выплат на детей до приема в детсад

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Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов подготовил и направил на отзыв в правительство РФ законопроект о сохранении выплат по уходу за ребенком вплоть до момента зачисления его в детский сад, сообщает ТАСС.

Изменения предлагается внести в закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" и дополнить статьи 13 и 14 новыми нормами.

Согласно законопроекту, право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком сохраняется и после достижения им 1,5 года, если родитель не может работать из-за ухода за своим ребенком, которого отказались зачислить в детсад. Такое пособие предлагается выплачивать пока ребенка не зачислят в детский сад.

По мнению автора документа, такая инициатива особенно актуальна для матерей-одиночек, поскольку зачастую им приходится буквально выживать на пособие по уходу за ребенком до полутора лет, которое не может превышать 40% от средней зарплаты.

"Когда ребенку исполняется полтора года, а место в детском саду еще не представлено, то семья или одинокая мать оказывается в критической ситуации", – пояснил Чернышов.

Парламентарий отметил, что законопроект позволит укрепить финансовое положение миллионов семей в России и решить важнейшие задачи государственной политики по сохранению и укреплению традиционных семейных ценностей.

Отпуск по уходу за ребенком по закону длится до 3 лет после родов, в течение которых за матерью сохраняется рабочее место. При этом пособие по уходу выплачивается только до достижения ребенком 1,5 лет. Оно составляет 40% от заработка человека, но должно быть не менее 8,6 тысячи рублей и не более 33,2 тысячи. В оставшийся срок отпуска по уходу за ребенком ранее выплачивалось 50 рублей в месяц, но в 2020 году эту выплату отменили.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил давать каждый месяц два дополнительных выходных родителям детей в возрасте до одного года. По его словам, согласно трудовому законодательству, сотрудник может взять отпуск без сохранения зарплаты сроком до пяти календарных дней при рождении ребенка. Других льгот для молодых работающих отцов нет.

Власов указал, что у родителей прибавляется дополнительная бытовая нагрузка в виде воспитания ребенка и ухода за ним. В этой связи он попросил рассмотреть вопрос о наделении работающих родителей (опекунов) правом на дополнительные два выходных дня ежемесячно без сохранения заработной платы.

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