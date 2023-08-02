В ГД предложили дать дополнительные выходные родителям детей до года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Депутат Госдумы Василий Власов предложил давать каждый месяц два дополнительных выходных родителям детей в возрасте до одного года. Об этом сообщает RT.

По его словам, согласно трудовому законодательству, сотрудник может взять отпуск без сохранения зарплаты сроком до пяти календарных дней при рождении ребенка. Других льгот для молодых работающих отцов нет, отметил парламентарий.

Власов указал, что у родителей прибавляется дополнительная бытовая нагрузка в виде воспитания ребенка и ухода за ним.

"В этой связи прошу рассмотреть вопрос о наделении работающих родителей (опекунов) правом на дополнительные два выходных дня ежемесячно без сохранения заработной платы до достижения ребенком возраста одного года, в том числе усыновленного либо находящегося под опекой", – добавил депутат.

Ранее депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили законопроект, который предусматривает приоритетный порядок предоставления отпусков одиноким родителям. Председатель партии Леонид Слуцкий подчеркнул, что ключевой задачей властей является увеличение численности населения страны так, чтобы последнее при этом было здоровым и интеллектуально развитым.

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