В ГД предложили ввести дополнительные оплачиваемые выходные для многодетных

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В Госдуме предложили ежемесячно предоставлять многодетным родителям дополнительные четыре выходных дня. Соответствующее письмо депутат ГД Яна Лантратова направила на имя министра труда и социальной защиты России Антона Котякова, передает RT.

Она напомнила, что на данный момент трудовое законодательство предусматривает, что у одного из родителей ребенка-инвалида есть право на четыре дополнительных оплачиваемых выходных в течение месяца. По ее мнению, значимость данной нормы для жизнеобеспечения и благополучного развития ребенка-инвалида не вызывает сомнений.

Однако, подчеркнула парламентарий, дополнительные выходные необходимы и многодетным родителям, которые смогут их использовать для воспитания детей, обустройства быта и организации совместного досуга. Лантратова отметила, что их предлагается установить для работников, имеющих трех и более детей до 18 лет.

Ранее в ГД предложили платить родителям детей-инвалидов за неиспользованные выходные. Не у всех родителей получается полностью использовать положенные им дни отдыха, и тогда они сгорают, уточнили представители фракции "Справедливая Россия – За Правду".

В конце прошлого года в РФ приняли закон, согласно которому с 1 сентября этого года родители детей-инвалидов смогут брать сразу 24 дополнительных дня отдыха по уходу за ребенком, а не только четыре дня в месяц, как сейчас. Причем неиспользованные дни сгорать не будут – их можно передать партнеру.

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